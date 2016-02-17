"Ланки одного ланцюга": Глави силових відомств чітко усвідомлювали, до яких наслідків призведе "АТО" на Майдані - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Слідство вважає, що ті дії, які здійснювалися щодо розгону учасників «Мирного наступу» (18 лютого 2014 року – УНІАН) на вулицях Грушевського, Інститутській, Маріїнському парку – це є ланки одного ланцюга», - заявив він.

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«Усвідомлюючи чітко те, що попередні події призвели до жертв як серед протестувальників, так і серед правоохоронців, віддаючи наказ на проведення такої незаконної «антитерористичної операції», керівники правоохоронних органів чітко усвідомлювали, до яких наслідків це призведе. Не зважаючи на це віддали наказ, і тому, за версією слідства, вони мають нести за це відповідальність», - додав Горбатюк.