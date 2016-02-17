"Ланки одного ланцюга": Глави силових відомств чітко усвідомлювали, до яких наслідків призведе "АТО" на Майдані - ГПУ
Керівники правоохоронних органів попередньої влади чітко усвідомлювали, до яких наслідків призведе проведення так званої «антитерористичної операції» на Майдані, тому вони мають нести за це відповідальність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Слідство вважає, що ті дії, які здійснювалися щодо розгону учасників «Мирного наступу» (18 лютого 2014 року – УНІАН) на вулицях Грушевського, Інститутській, Маріїнському парку – це є ланки одного ланцюга», - заявив він.
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«Усвідомлюючи чітко те, що попередні події призвели до жертв як серед протестувальників, так і серед правоохоронців, віддаючи наказ на проведення такої незаконної «антитерористичної операції», керівники правоохоронних органів чітко усвідомлювали, до яких наслідків це призведе. Не зважаючи на це віддали наказ, і тому, за версією слідства, вони мають нести за це відповідальність», - додав Горбатюк.