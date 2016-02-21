В окупованому Севастополі продовжують підвищувати ціни на харчі

Аналіз, проведений з 11 по 17 лютого у Севастополі головним управлінням споживчого ринку та ліцензування міста, засвідчив зростання цін на продукти харчування: бакалію, м’ясо, молочну продукцію.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт підконтрольного Росії «уряду» окупованого Севастополя.

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За минулий тиждень відзначено зростання цін на бакалійні товари різних видів від 0,5% (на рис) до 2,82% (на олію соняшникову рафіновану).

Повідомляється про зростання цін на товари молочної групи від 0,4% (вершкове масло) до 5,61% (сметана).

«Зростання цін на молоко, молочні продукти обумовлене головним чином скороченням надоїв і зростанням витрат на утримання худоби», – мовиться у повідомленні.

Ціна на свинину зросла на 2,27%, куряче м’ясо – на 0,59%, риба подорожчала на 1,57%.

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Стабільними залишаються ціни на хлібобулочні вироби.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».