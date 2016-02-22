Касько розповів, як "діамантовий прокурор" Корнієць прибрав до рук сміттєвий бізнес

Незадовго до Революції Гідності один із "діамантових прокурорів", Олександр Корнієць, фігурував у справі про захоплення сміттєвого бізнесу. Про це в інтерв' ю ТСН.ua розповів екс-заступник генпрокурора Віталій Касько.

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"Це кримінальне провадження, в якому Корнієць підозрюється в тому, що він роками вимагав і одержував від бізнесмена, скажімо так, оброк, постійні грошові надходження, скажімо так, що він не буде втручатися в діяльність бізнесу. І в кінці кінців вирішив просто відібрати це підприємство. Щомісячний платіж – до 80 тисяч гривень", – говорить Віталій Касько.

Згодом, за словами Каська, Корнієць запропонував ввести у співзасновники сміттєвого підприємства свою рідну сестру Ларису Прокопенко, а далі взагалі відібрав підприємство.

Це провадження існувало до справи "діамантових прокурорів", що не завадило Корнійцю за нової влади отримати крісло заступника прокурора області. Провадження передали з прокуратури Києва до головного слідчого управління, де заступником був колега Корнійця по "діамантовій" справі – Шапакін.

Тому її швидко закрили. Касько скасував рішення про закриття сміттєвої справи проти Корнійця. Минулого тижня йому вручили підозру.

"Ми зранку оголосили остаточну підозру, а ввечері вийшов наказ генерального прокурора про ліквідацію слідчого управління генінспекції, яка оголосила цю підозру. Це реакція була? Ну, я не знаю… Співпадіння. Не думаю, що це є співпадіння", – розповідає про Віталій Касько.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого, заступник генпрокурора Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури України.

Як відомо, Корнійця і Шапакіна затримали за одержання хабара 5 липня 2015 р.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Також було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня 2016 р. Генеральна прокуратура передала провадження проти так званих "діамантових прокурорів" до Печерського райсуду Києва.

Печерський суд не зміг визначити склад колегії суддів для розгляду справи та передав до Апеляційного суду Києва вказане кримінальне провадження для визначення його підсудності, тобто суду, який би міг взяти його на розгляд.

У свою чергу Апеляційний суд направив подання для визначення підсудності справи до Вищого спецсуду.