З'явилося повне відео смертельної погоні поліцейських за BMW

Він зазначив, що на повному відео з нагрудної камери Олійника, яке прокуратура продемонструвала в Печерському суді, видно, настільки драматичною була погоня за BMW.

"Стільки разів патрульні вимагали через гучномовець зупинити машину, що несе смертельну загрозу для інших учасників руху. Стільки разів попереджали, що вони будуть змушені застосувати вогнепальну зброю", - наголосив Геращенко.

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Нардеп пише, що на повному відео видно, як патрульний Олійник почав застосовувати зброю, стріляючи по задньому лівому колесу BMW і розстріляв всю обойму по колесу. "За це його можна звинуватити в тому, що він не вміє влучно стріляти вночі по колесах машини, яка рухається на захмарній швидкості", - висловив обурення Геращенко.

Також він підсумував, що на відео видно, що про жодне планування умисного вбивства водія і пасажирів BMW йтися не може.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по «BMW». В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у BMW.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.