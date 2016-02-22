Адвокати поліцейського Олійника заявляють, що слідство досі не висунуло жодних підозр водієві BMW

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив адвокат Олійника Ростислав Пукало.

"Ніякої підозри ще немає, але ми переконані, що підозру треба виносити і проводити досудове слідство", - сказав захисник.

Його колега Микола Єременко додав у свою чергу, що "є кримінальне провадження за фактом зберігання (водієм BMW - УНІАН) наркотичної речовини, знайденої в автомобілі".

"Але на сьогодні я знаю, що це кримінальне провадження буде закрито, оскільки кількість наркотичної речовини є недостатньою для висунення йому підозри", - вважає адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по «BMW». В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто.

Трьох молодиків затримали, вони перебували у нетверезому стані.

Столична прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження і призначила 20 експертиз в рамках розслідування дій поліцейських.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві підлітка. Печерський районний суд заарештував його на два місяці.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного «спробою дискредитації поліції».