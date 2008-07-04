У жителя Одещини вилучили два автомати Калашникова

У місті Рені Одеської області правоохоронці затримали місцевого жителя, з автомашини якого вилучено два автомати Калашникова.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, усього за незаконне зберігання зброї минулої доби було затримано 17 осіб. У правопорушників вилучено два автомати, пістолет, обріз мисливської рушниці, п’ять одиниць саморобної вогнепальної зброї, гранату, 100 г вибухівки та 183 набоїв.