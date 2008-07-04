Безсмертний передав головам ОДА о 7.30 бути біля селекторів

Нарада з підготовки до зими

У Києві, у понеділок, 7 липня, о 7.30. заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ проведе селекторну нараду з керівниками усіх обласних держадміністрацій щодо підготовки регіонів до зими. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, захід відбудеться за адресою бульвар Шевченка, 18.

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