Останній день зими принесе українцям дощі та тепло до +14
08:41, 29 лютого 2016Суспільство
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29 лютого в Україні буде переважно хмарно.
В Україні дощитиме / Фото УНІАН
Невеликі опади можливі у північному регіоні, зокрема в столиці, передає ТСН.
Повітря тут прогріється до 6 градусів тепла. Така ж температура очікується і на заході країни.
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У центральних та східних областях термометри покажуть 6-10 градусів тепла.
Найтепліше сьогодні буде на півдні – до 14-ти градусів тепла.
Раніше синоптики попереджали киян, що у столиці буде хмарно з проясненнями, очікуються мокрий сніг та дощ.
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