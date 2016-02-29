Останній день зими принесе українцям дощі та тепло до +14

Невеликі опади можливі у північному регіоні, зокрема в столиці, передає ТСН.

Повітря тут прогріється до 6 градусів тепла. Така ж температура очікується і на заході країни.

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У центральних та східних областях термометри покажуть 6-10 градусів тепла.

Найтепліше сьогодні буде на півдні – до 14-ти градусів тепла.

Раніше синоптики попереджали киян, що у столиці буде хмарно з проясненнями, очікуються мокрий сніг та дощ.