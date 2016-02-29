На Закарпатті оголосили про небезпеку сходження лавин

В Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено попередження про небезпеку сходження лавин у високогір'ї.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Зазначається, що 29 лютого - 1 березня у зв’язку з відлигою у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей оголошується підвищена (ІІІ ступінь) лавинна небезпека.