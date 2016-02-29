На Закарпатті оголосили про небезпеку сходження лавин
11:26, 29 лютого 2016Суспільство
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Зазначається, що 29 лютого - 1 березня у зв’язку з відлигою у високогір'ї є небезпека сходження лавин.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
В Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено попередження про небезпеку сходження лавин у високогір'ї.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
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Зазначається, що 29 лютого - 1 березня у зв’язку з відлигою у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей оголошується підвищена (ІІІ ступінь) лавинна небезпека.
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