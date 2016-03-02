Міносвіти: В 613 школах навчається менше 25 учнів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей під час засідання уряду.

"У нас є 613 шкіл І-ІІ ступеня, де навчається менше 25 учнів", - сказав він, презентуючи проект створення мережі опорних шкіл.

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Хобзей зазначив, що вартість навчання однієї дитини в такій школі набагато вище середньої і становить близько 50 тис. грн на рік.

Як повідомляв УНІАН, Міносвіти має намір створити опорні школи (школи-хаби) з філіями в кожній об'єднаній територіальній громаді.

У грудні 2015 року уряд доручив обласним державним адміністраціям визначити школи для створення на їхній основі опорних шкіл і виділив на це 200 млн грн.