У Ющенка побачили «колосальні проблеми у ЖКГ»

Секретаріат Президента України занепокоєний невмотивованими тарифами на житлово-комунальні послуги, які встановлені в окремих регіонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це заявив під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій заступник Глави Секретаріату Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Нарада була присвячена підготовці регіонів до зими.

«У галузі житлово-комунального господарства існують економічно невмотивовані тарифи», – сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Він наголосив, що розрахунок цих тарифів часто здійснюється закрито, без діалогу з громадою, що провокує конфлікти з місцевою владою. При цьому заступник Глави Секретаріату зазначив, що підвищення тарифів має такий негативний наслідок, як накопичення заборгованостей за оплату комунальних послуг. Значна сума цих заборгованостей свідчить про колосальні проблеми у ЖКГ, переконаний Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Заступник Глави Секретаріату закликав регіони встановлювати обґрунтовані тарифи і прозоро здійснювати цю політику.

Під час наради він також звернув увагу керівників областей на необхідність вирішити такі проблеми як вивіз та утилізація сміття, особливо у сільській місцевості; підготовка до опалювального сезону житлових будинків та адміністративних приміщень, підготовка до зими громадського транспорту.