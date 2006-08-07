Янукович поділив ступінь відповідальності між Єхануровим і Тимошенко

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує дефіцит державного бюджету у 2006 році на рівні 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, представляючи новопризначеного міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА.

За його словами, на сьогоднішній момент поточний дефіцит бюджету становить 6,2 млрд. грн. Прем’єр-міністр зазначив, що недовиконання бюджету зумовлено низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів.

Зокрема, за словами прем’єра, одним із об’єктивних факторів є те, що уряд Юрія ЄХАНУРОВА працював в складних умовах, прийнявши у спадок наслідки ручного керування економікою. При цьому, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, дії уряду Юлії ТИМОШЕНКО призвели до значного падіння промислового виробництва. В свою чергу падіння виробництва було обумовлено значним навантаженням на промисловість «надлишковими непрямими податками».

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, значну роль в скороченні обсягу промислового виробництва відіграло запровадження 50% відрахувань з прибутку державних монополій.

Прем’єр також відзначив, що одним із факторів негативного впливу на економіку стало значне домінування імпорту над експортом, що призвело до збільшення негативного сальдо торговельного балансу до 2,2 млрд. грн. В цьому зв’язку він зазначив, що перед новим урядом стоїть завдання підтримки вітчизняного товаровиробника, орієнтованого на експорт.

Як повідомляв УНІАН, Згідно із законом про держбюджет-2006, граничний розмір дефіциту держбюджету-2006 встановлено на рівні 13,245 млрд. грн., зокрема загального фонду - 11,739 млрд. грн.

27 липня тодішній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК заявив, що дефіцит бюджету утриманий на прийнятному рівні, причому менше планового. За його словами, при плані 11,1 млрд. грн., або 2,6% ВВП, він становив тільки 7,9 млрд. грн. (1,9% ВВП).