У Київській області за хабар затримали підполковника поліції

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

Читайте такожСБУ затримала в Києві арбітражного керуючого на хабарі більше 1 мільйона

Зазначається, що поліцейський отримав хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного за зберігання та розповсюдження наркотичних засобів.

Тільки що Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, спільно з СБУ та прокуратурою затримали в Ирпе... Опубліковано Khatia Dekanoidze3 березня 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Київській області податківець і співробітник поліції були затримані за хабар у понад мільйон гривень. Злочинців затримали під час передачі зазначених грошей за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.