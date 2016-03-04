Синоптики розповіли, якою буде погода на святкових вихідних
09:02, 04 березня 2016Суспільство
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У неділю середня денна температура по всій країні складе 10-11 градусів з позначкою "плюс".
REUTERS
Вихідні в Україні розпочнуться переважно хмарною погодою, передає ТСН.
Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі.
На півночі термометри покажуть 4-6 градусів вище нуля. У східних та центральних областях температура коливатиметься від 6 до 9 градусів.
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Плюс 10-12 обіцяють у західному регіоні. У південних областях повітря прогріється до 15 тепла.
У неділю середня денна температура по всій країні складе +10 градусів. Незначні опади синоптики прогнозують лише на Закарпатті.
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