Синоптики розповіли, якою буде погода на святкових вихідних

Вихідні в Україні розпочнуться переважно хмарною погодою, передає ТСН.

Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі.

На півночі термометри покажуть 4-6 градусів вище нуля. У східних та центральних областях температура коливатиметься від 6 до 9 градусів.

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Плюс 10-12 обіцяють у західному регіоні. У південних областях повітря прогріється до 15 тепла.

У неділю середня денна температура по всій країні складе +10 градусів. Незначні опади синоптики прогнозують лише на Закарпатті.