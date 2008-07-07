За вибитий з-під заступника міністра стілець на депутата завели справу
Інформація МВС
Слідчим управлінням Дніпропетровського міського УМВС порушено кримінальну справу проти депутата облради та бізнесмена за фактом хуліганських дій відносно заступника міністра, головного державного інспектора Міністерства України з охорони навколишнього природного середовища Сергія ТРИГУБЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що протиправні дії відносно С.ТРИГУБЕНКА здійснили депутат Дніпропетровської обласної ради та генеральний директор однієї з будівельних компаній (ЦГЗ не оприлюднює прізвища зазначених осіб).
За даними міліції, 4 липня, під час виконання С.ТРИГУБЕНКОМ службових обов’язків у приміщенні Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, вищезгадані особи висловлювалися на адресу представника міністерства нецензурною лайкою, погрожували фізичною розправою, вибили з-під нього стілець. Після скоєння зазначених дій депутат облради і директор будівельної компанії виштовхнули С.ТРИГУБЕНКА з приміщення екологічної інспекції та зникли у невідомому напрямку.
Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, ведеться слідство.