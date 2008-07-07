Автоперевізники поговорили з Тимошенко і їдуть пікетувати Черновецького

Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) відмовилася від пікетування Кабінету міністрів України завтра, 8 липня, як це передбачалося раніше, й пікетуватиме тільки Київську міську державну адміністрацію.

Про це УНІАН у коментарі повідомив член ради АсМАП, член страйкового комітету асоціації Валерій ЧЕРНЕНКО.

За його словами, АсМАП відмовилася пікетувати Кабмін через досягнуті сьогодні домовленості з прем`єр-міністром, проте під стіни Київської міської державної адміністрації завтра прийдуть близько 1 тис. протестувальників і ще 5 тис. вантажних автомобілів стоятимуть на під`їздах до Києва в рамках акції протесту проти заборони на в`їзд вантажівок до столиці.

«О 7.00 починають вантажівки, а ми о 9.00 починаємо пікетування КМДА. У нас тайм-аут по Кабміну, оскільки сьогодні була зустріч із прем`єр-міністром, було засідання щодо наших питань і прийнято практично по всіх позитивне рішення, залишилося їх затвердити на папері», - сказав В.ЧЕРНЕНКО.

За його словами, всі необхідні нормативні документи планується затвердити цієї середи, 9 липня, на засіданні уряду. «Нас запросили на 10 ранку до Кабміну, в середу, на засідання Кабміну, де будуть затверджені всі нормативні документи», - сказав В.ЧЕРНЕНКО.

«Біля КМДА близько 1 тис. людей очікується, основні люди будуть у нас на трасах, вантажівки підійдуть до міста, але входити в нього не будуть, очікується в межах 5 тис. вантажівок», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня АсМАП заявила, що на 8 липня заплановано масштабну акцію протесту в Києві. Планувалося проводити мітинги й демонстрації під стінами Кабміну, Мінтрансзв’язку і КМДА. Крім того, на під`їздах до Києва планувалося проводити акції за участю автомобілів.

Як пояснив глава страйкового комітету АсМАП Сергій ЧАЛИЙ, «8 числа ми до Києва не заїдемо, і не заїдемо взагалі, поки наші питання не будуть вирішені». За його словами, перевізники розраховують не тільки на переговори з владою, але й на підписання відповідних домовленостей, зокрема, меморандуму з урядом. При цьому очікувалося, що акцію підтримає більшість перевізників із усіх регіонів України, а також Всеукраїнська асоціація автоперевізників.

Перевізники, зокрема, вимагають скасувати розпорядження КМДА щодо заборони в`їзду до Києва вдень вантажного транспорту, делегувати АсМАП повноваження з розподілу дозволів на міжнародні перевезення, забезпечити виконання умови з ЄС про спрощене оформлення віз. Також перевізники вимагають скасувати рішення Держмитслужби про впровадження вексельної форми розрахунків при оформленні автомобілів, привести до європейських норм порядок проходження в пунктах пропуску через кордон, повернутися до нульової ставки оподаткування перевезень по Україні, встановити нульову ставку на ввезення нових тягачів, вантажних автомобілів і напівпричепів тощо.