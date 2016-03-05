У Чернівцях на вимогу активістів демонтували вивіску банку країни-агресора (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, вивіску демонтували увечері 4 березня на підставі відповідного рішення робочої групи міської ради.

Раніше у міськраді за розпорядженням міського голови Олексія Каспрука була створена робоча група у складі депутатів та представників громадськості. Рішенням робочої групи керівнику відділу охорони культурної спадщини доручили вжити всіх необхідних заходів для демонтажу у місті всіх вивісок, які рекламують країну-агресора.

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Керуючому Чернівецьким відділенням «Сбербанку России» у зв’язку з великим соціальним резонансом, що викликає наявність назви країни-агресора на вивісці банківської установи, рекомендували терміново демонтувати вивіску.

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У відповідному рішенні йшлося, що якщо керуючий банківською філією не дослухається до рекомендацій, вивіска буде демонтована міською інспекцією з благоустрою до 5 березня.