У Нафтогазі підтвердили, що винні RosUkrEnergo майже 900 мільйонів

НАК «Нафтогаз України» заявляє про безгрунтовність заяв щодо розміру заборгованості перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і повідомляє, що станом на 1 липня ц.р. борг не перевищував 897 млн. дол.

З цієї суми 650 млн. дол. становить заборгованість за імпортний газ, який компанія придбала в червні 2008 року, повідомили УНІАН у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що дана заборгованість погашається в штатному режимі. Інші зобов`язання є спірними і потребують двосторонньої звірки. Усі необхідні документи були направлені RosUkrEnergo.

НАК «Нафтогаз України» акцентує увагу на тому, що борг RosUkrEnergo за транспортування газу з грудня по липень поточного року становить 141,8 млн. дол. Крім того, через неконструктивну позицію RosUkrEnergo досі не проведені збори акціонерів і не вирішене питання про виплату НАК дивідендів ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за 2006-2007 роки у розмірі понад 180 млн. дол., що також може розглядатися як заборгованість RosUkrEnergo перед компанією.

Крім того, афільована з RosUkrEnergo компанія «УкрГаз-Енерго» має перед НАК «Нафтогаз України» поточну заборгованість за транспортування і зберігання газу з грудня по липень цього року близько 150 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» закликає керівництво RosUkrEnergo дотримуватися конструктивної позиції в питаннях фінансових взаємин між компаніями, своєчасно оформляти документи і не маніпулювати громадською думкою.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі ЗАТ «УкрГаз-Енерго», «першим питанням на порядку денному зборів акціонерів компанії є погашення документально оформленої заборгованості НАК «Нафтогаз України» за спожитий у минулі періоди газ, що становить близько 270 млн. дол. Сума заборгованості в півтора рази перевищує розмір дивідендів НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, 7 липня прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ повідомив, що заборгованість «Нафтогаз України» за постачання газу перед RosUkrEnergo становить зараз більше 2 млрд. дол. За його словами, ця сума складається із заборгованості минулих років і неплатежів за постачання в 2008 році.

28 червня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН зазначив після зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, що Україна не має заборгованості перед Росією за поточними платежами за газ.

У лютому 2008 року під час газових переговорів Росія і Україна домовилися про скасування посередників, які займаються постачаннями газу з Росії в Україну. Проте пізніше було вирішено залишити в ланцюжку RosUkrEnergo до кінця 2008 року.

Компанія RosUkrEnergo була створена в 2004 році для постачань середньоазіатського газу в Україну.