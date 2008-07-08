ДТП у Луцьку: міліціонер на іномарці збив хлопця на скутері

У Луцьку співробітник міськвідділу міліції скоїв ДТП, у якому був серйозно травмований 19-річний юнак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відділу Державтоінспекції УМВС України на Волині, пригода сталася 7 липня на перехресті вулиць Відродження і Ветеранів у Луцьку. У повідомленні зазначається, що, за свідченням очевидців, керуючи автомобілем «Мітсубісі-Ланцер», начальник однієї зі служб міськвідділу міліції під час повороту порушив Правила дорожнього руху і не пропустив скутер, що рухався йому назустріч.

Як наслідок, на повній швидкості моторолер урізався у правий передній бік іномарки. Унаслідок ДТП 19-річний водій скутера отримав забій головного мозку, черепно-мозкову травму, перелом нижньої щелепи. Його було госпіталізували в реанімаційне відділені Луцької міської клінічної лікарні №2. Постраждалий перебуває там і зараз.

За інформацією прес-служби ДАІ Волині, на місце події виїздили представники прокуратури Луцька, УМВС України у Волинській області, представники ДАІ. Місце ДТП ретельно оглянули, у водія «Мітсубісі» перевірили вміст алкоголю в крові.

Зараз триває слідство. Найімовірніше, стосовно працівника Луцького міськвідділу міліції, який скоїв аварію, буде порушено кримінальну справу.