Засідання суду у справі російський ГРУшників Александрова і Єрофєєва знову перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні причиною перенесення засідання стало те, що на суд не з'явився адвокат Юрій Грабовський, а згідно з КПК, подібні справи не можуть розглядатися без присутності захисника.

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Наступне засідання у справі Єрофєєва та Александрова призначено на 15 березня на 10.30.

Між тим захисник Єрофєєва Оксана Соколовська у коментарі журналістам сказала, що адвокат Александрова Грабовський зник і не відповідає на телефонні дзвінки.

Вона повідомила, що вже другий день не може до нього додзвонитися. Також вона додала, що у Грабовського немає в Україні родичів, які б змогли подати заяву про зникнення людини до правоохоронних органів. Але додала: “Не турбуйтеся, якщо потрібно таку заяву, подадуть уповноважені особи”.

В свою чергу один з прокурорів Олександр Климович повідомив, що жодного повідомлення від Грабовського, чому він не з'явився сьогодні на засідання суду, до суду не надходило.

Як повідомлялося, два попередніх рази судові засідання переносилися через недоставку до суду обвинувачуваних з технічних причин, а також через нібито загрозу нападу на конвой у процесі етапування Єрофєєва та Александрова із СІЗО до суду.

Сьогодні, 9 березня, суд мав заслухати судово-медичного експерта, який надав висновки про причини смерті солдата ЗСУ Вадима Пугачова, який загинув у ході зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою Єрофєєва та Александрова.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня 2015 року досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

10 лютого суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня 2016 року.