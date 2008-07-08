Росія збільшить виробництво зерна в півтора рази

Росія протягом найближчих п`яти-семи років збільшить виробництво зерна в 1,5 рази, повідомив міністр сільського господарства РФ Олексій Гордєєв журналістам.

Міністр зазначив, що Росія, яка цього року планує поставити на експорт 15 мільйонів тонн зерна, вже нині є серйозним гравцем на світовому ринку.

Коментуючи ініціативу президента країни Дмитра Медведєва щодо проведення "зернових самітів", озвучену ним на зустрічі лідерів "великої вісімки" в Японії, Гордєєв зазначив, що прийшов час, коли великим країнам - виробникам і споживачам зерна необхідно координувати свої дії.

"Така пропозиція свідчить про те, що зерно - головний харчовий продукт, основа харчування людини, а також важлива складова кормів для тварин", - цитує міністра РІА "Новости".

Він вказав на роль сільського господарства в стабільному розвитку світової економіки та рішенні глобальних соціальних завдань. При цьому виробництво зерна - один з найважливіших елементів в світовій сільськогосподарській політиці, додав міністр.