Достовірність сертифікатів абітурієнтів буде під контролем

Міністерство освіти та науки України створило для вищих навчальних закладів систему інтернет-контролю за достовірністю сертифікатів, що подаються абітурієнтами для вступу до вузів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«У нас вже є декілька випадків, коли на самому сертифікаті виправляється кількість балів. Такий сертифікат просто анулюється – і все. Це були одиничні випадки, але у зв`язку з цим, вважаючи, що це можливо, ми створили таку можливість – порівнювати кількість балів у сертифікаті, поданому абітурієнтом, із тим, який має в своєму розпорядженні Центр оцінювання якості освіти», - сказав І.ВАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, цього року випускники проходили зовнішнє тестування з 11 предметів: української мови та літератури, математики, історії України, всесвітньої історії, хімії, географії, фізики, біології, основ економіки, основ правознавства та зарубіжної літератури. Випускники мали можливість здавати тести українською, російською, угорською, румунською, кримськотатарською та молдавською мовами. Вперше в історії України учасниками зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) стали всі випускники шкіл поточного й попередніх років, які бажали продовжувати навчання у вищих навчальних закладах.

Основна сесія ЗНО тривала з 22 квітня до 4 червня. За її результатами було написано, оброблено й перевірено 997 тис. 897 тестів. Середня явка в пункти тестування становила 76%. Для учасників, які з поважних причин не зареєструвалися або не з`явилися на основну сесію, з 26 червня до 4 липня проходила додаткова сесія зовнішнього тестування. Для участі в ній зареєструвався 6 тис. 361 випускник.