Автомобіль віце-мера Одеси збив дівчину

Водія віце-мера Одеси, який збив дівчину, тимчасово відсторонили від роботи

Одеса. 9 липня. УНІАН. Відсторонено від роботи на час розслідування події водія службового автомобіля віце-мера Одеси, який збив 8 липня в місті 29-річну дівчину, що несподівано вийшла на проїжджу частину.

Як повідомив УНІАН начальник міської ДАІ Віктор КУЗНЄЦОВ, за свідченнями очевидців ДТП, "подія трапилася близько 9 години ранку. Автомобіль зачепив потерпілу дзеркалом, коли вона переходила вулицю в непередбаченому для цього місці. Саме те, що дівчина раптово вийшла на проїжджу частину з-за транспорту, який їхав попереду , стало однією з причин події. Це видно також із залишених на дорозі помітних слідах".

За його словами, "унаслідок події в потерпілої медики зафіксували удар плеча, струс мозку та пошкодження щелепи".

Чи міг водій уникнути зіткнення з пішоходом, буде остаточно встановлено після розслідування події, сказав В.КУЗНЄЦОВ.

За уточненими даними, службовим автомобілем, який здійснив ДТП, користується віце-мер Одеси Вахтангі УБІРІЯ.