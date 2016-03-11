УНІАН-підтримка: Мінкульт готовий надати методичну допомогу у відновленні роботи Дому-музею Світлицького

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури України на запит УНІАН стосовно можливості відродження Музею видатного українського митця, який почав функціонувати у 1958 і приймав відвідувачів до закриття на капітальний ремонт у 1992 році.

«За інформацією, наявною в управлінні музейної справи та культурних цінностей Мінкультури, Музей функціонував як відділ Музею історії Києва, віднесеного до сфери управління Департаменту культури КМДА. Таким чином, питання відновлення роботи Музею з його відбудовою на вул. Дегтярна, 30 має вирішуватись Київською міською держадміністрацією як виконавчим органом Київради за рахунок коштів місцевого бюджету або із залученням коштів з інших джерел, не заборонених законодавством», - зазначили в Міністерстві.

У свою чергу у Департаменті культури КМДА повідомили, що «на сьогодні будь-які документи, рішення, розпорядження щодо створення меморіального будинку-музею Світлицького як закладу культури міста (чи держави) відсутні».

На цей час, відповідно до інформації Департаменту культури КМДА, будинок Світлицького перебуває на державному обліку як пам’ятка культурної спадщини місцевого значення і знаходиться в археологічній та архітектурній охоронних зонах на території Державного історичко-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Про це йдеться у відповіді Департаменту культури УНІАН на зроблений щодо Музею запит.

При цьому повідомляється, що відповідно до даних реєстрації Бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, зазначений будинок зареєстровано «за різними фізичними та юридичними особами».

«Ураховуючи викладене, а також те, що основна частина будинку №30 по вулиці Дегтярній знаходиться в приватній власності, питання щодо подальшої долі названого будинку виходить за межі компетенції Департаменту культури», - заявляють в цьому Департаменті.

Зважаючи на отриману інформацію, УНІАН звернувся до столичної влади з проханням роз’яснити, в чиїй конкретно компетенції вирішення питання про відбудову Дому-музею Світлицького, про теперішній стан будинку №30 по вул. Дегтярній та його подальші перспективи.

Також УНІАН сподівається отримати від київської влади інформацію про вжиті заходи щодо збереження Дому-музею Світлицького, який є об’єктом-пам’яткою місцевого значення.

Щодо експонатів Дому-музею митця УНІАН в Департаменті культури поінформували, що предмети з експозиції, які знаходились на обліку в фондовій колекції Музею історії Києва, у 2003 було перевезено до фондосховищ музею, а в 2004 році – разом з усією фондовою колекцією – до приміщень в Українському домі, де вони й зберігаються на цей час.

Частину меморіальних речей наразі представлено в експозиції Музейно-виставкового центру Музею історії міста Києва по вул. Б.Хмельницького,7.

«На сьогодні в Музеї історії м.Києва проводиться загальна звірка музейних предметів, тому інформація щодо цілісності колекції може бути надана тільки після закінчення повної звірки фондів», - зазначили в Департаменті культури.

Як повідомляв УНІАН, наразі УНІАН реалізує проект «УНІАН-підтримка», в рамках якого до агентства звернулися нащадки художника з проханням сприяти у вирішенні проблеми відновлення дому-музею Світлицького в столиці.

Саме в цьому будинку тривалий час - з 1872 до 1948 жив та працював видатний художник. Історія питання викладена у публікації УНІАН.