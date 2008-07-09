VIP-гості київського концерту Пола Маккартні зібрали майже 4 мільйони

У ході благодійної акції під час концерту МакКартні зібрано майже 4 млн. грн. на потреби дитячого відділення інституту раку

У ході благодійної акції 14 червня під час київського концерту видатного британського музиканта Пола МАККАРТНІ зібрано майже 4 млн. грн. на потреби дитячого відділення Національного інституту раку.

Як повідомили УНІАН у Фонді Пінчука, який організував цю акцію і концерт Independence Concert, сер П.МАККАРТНІ також приєднався до благодійної акції і зробив свій значний внесок.

Сума зібраних коштів становила 3 млн. 936 тис. 243,00 грн. До акції приєдналися більш як 300 осіб - VIP-гостей київського концерту П.МАККАРТНІ.

У своєму звертанні до українців П.МАККАРТНІ сердечно подякував учасникам акції, всім глядачам і всім жителям України за те, що вони допомогли йому «зробити це шоу особливою подією», про яку чула велика кількість людей у всьому світі. «У нас був великий концерт. Аудиторія була чудова. Велике спасибі вам всім», - сказав співак.

На зібрані кошти буде придбаний сучасний томограф з робочою станцією для дитячого відділення Національного інституту рака (НІР). Вибір цього обладнання був обумовлений запитом дитячого відділення НІР, повідомили у Фонді Пінчука.

Сам засновник Фонду та організатор Independence Concert подякував усім людям, які зробили свій внесок у боротьбу з онкологічними захворюваннями українських дітей.