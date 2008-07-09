Виробники будматеріалів сумніваються в програмі «Доступне житло»

Виробники будівельних матеріалів сумніваються в можливості реалізації урядової програми «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Наглядової ради Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів» Іван САЛІЙ сьогодні під час круглого столу «Стагнація галузі будматеріалів і будівництва як результат нинішньої фінансово-економічної кризи в державі».

«Ми підтримуємо програму соціального житла, але не бачимо, як вона реалізовуватиметься», - сказав він.

За його словами, «якщо в райцентрі, в Полтаві або Вінниці, не продається 40% цегли, це свідчить про те, що не тільки в київських висотників не вистачає коштів, а вже не вистачає в індивідуального забудовника».

Своєю чергою комерційний директор ТОВ «Аерок» дочірньої компанії Aeroc International AS, виробника газобетону, Яна ГОНЧАРЕНКО повідомила, що серед умов програми «Доступне житло» було обумовлено, що безплатно виділятимуть земельні ділянки, держава погашатиме частину кредитування населення, будуть застосовувати будівельні матеріали, що здешевлюють будівництво.

«На сьогодні нічого з цього не реалізовується», - сказала вона.

Як зазначили учасники круглого столу, змінами до держбюджету-2008 не передбачено коштів для реалізації програми будівництва доступного житла.

Як повідомляв УНІАН, в січні ц.р. перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК прогнозував виділення 500 млн. грн. для будівництва доступного житла в Україні цього року.

“2008 року ми плануємо провести експеримент, виділивши 500 млн. грн.», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, необхідну суму планується додатково знайти в бюджеті.

Також він зазначив, що цього року законодавчо планується закріпити поняття "доступне житло" і безплатне виділення землі під його будівництво.

За його даними, в бюджеті-2008 на будівництво доступного житла планується виділити 2,7 млрд. грн.

О.ШЛАПАК також зазначив, що основне навантаження в реалізації програми доступного житла буде покладено на мерів міст. Вони повинні виконати чотири умови для отримання державної підтримки для будівництва доступного житла. Зокрема, це безплатне виділення земельних ділянок, безплатне підведення інженерних комунікацій, проведення тендеру серед забудовників для будівництва житла і класифікація населення, яке може скористатися цією програмою.