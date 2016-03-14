Курсанти Одеської морської академії пройдуть стажування на французьких бойових кораблях

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

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Як зазначили у прес-центрі, майбутні флотські офіцери вдосконалюватимуть теоретичні знання та практичні навички за фахом, матимуть змогу ознайомитись з основними керівними документами та організацією корабельної служби у ВМС Франції, тактико-технічними характеристиками та історією служби кораблів.

«В історії факультету стажування курсантів на іноземних кораблях відбувається не вперше. Минулого року наші курсанти вже стажувалися на військових та навчальних кораблях країн НАТО, - зазначив начальник факультету ВМС НУ ОМА капітан 1 рангу Ростислав Шаров.

«Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб навчально-виховний процес у флотському навчальному закладі відповідав стандартам НАТО. Саме тому стажування курсантів за кордоном є одним із пріоритетних напрямків у підготовці офіцерського складу національного флоту», - додав офіцер.

Як планується, протягом поточного року й інші курсанти факультету пройдуть стажування на іноземних кораблях.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2014 року вірні присязі українському народу 103 курсанта Академії ВМС імені Нахімова у зв’язку з анексією АРК і міста Севастополя Російською Федерацією передислокувалися до Одеси разом з частиною командного і викладацького складу вишу. Пізніше Академію ВМС ім. Нахімова рішенням Кабінету міністрів було розформовано. 1 вересня 2014 року курсанти продовжили навчання на новоствореному згідно з дорученням Кабінету міністрів факультеті військово-морських сил Одеської національної морської академії.