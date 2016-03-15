МЗС рекомендує українцям при плануванні поїздок до Туреччини зважати на рівень терористичних загроз

Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

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«Під час перебування на території Туреччини громадянам України слід виявляти підвищену пильність і обережність, по можливості, уникати відвідання місць масового скупчення людей (культових споруд, відомих історичних пам’яток, великих торговельно-розважальних комплексів, місць проведення мітингів та демонстрації тощо) та перебування поряд з адміністративними будівлями, поліцейськими установами, обмежити користування місцевим громадським транспортом, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні та місці перебування, неухильно виконувати всі вказівки та рекомендації правоохоронних органів і місцевої влади, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу», - йдеться в рекомендаціях МЗС.

Також МЗС радить, у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, невідкладно звертатися до посольства України в Туреччині (за номером телефону: +90 533 307 72 32, e-mail: emb_tr@mfa.gov.ua) Генерального консульства України в Стамбулі (за номером телефону: +90 530 612 55 77, e-mail: gc_tr@mfa.gov.ua), або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.