ЗМІ оприлюднили інтерв'ю з політв'язнем Олександром Кольченком (відео)

Інформацію про це поширили члени "Громадської спостережної комісії Челябінської області, які відвідали українця в колонії, повідомляє Крим.Реалії.

"Олександр Кольченко був поставлений на так званий "профілактичний облік" у зв'язку з тим, що у вироку є поняття "тероризм, екстремізм". Як нам пояснив представник колонії, профілактичний облік застосовується до всіх, у кого такий суворий вирок. Якщо протягом трьох місяців засуджений "не проявить себе як схильний до екстремізму і тероризму", то облік знімається. Начебто, ніяких утисків зв'язку з цим бути не повинно. Ми занесли його до "Реєстру безпеки", як і Олега Сенцова", – повідомила у Фейсбуці член регіональної спостережної комісії Тетяна Щур.

На відео, яке зняли в колонії члени "Громадської спостережної комісії", Кольченко розповідає про те, що попросив роз'яснень з приводу того, що таке екстремізм.

"Мені сказали, що екстремізм – це невдоволення існуючою владою. Я питаю: "А якщо йдеш на вибори і голосуєш за іншого кандидата, це теж екстремізм?". Мені не змогли відповісти і стали посилатися на вирок", – сказав Кольченко.

Кримчанин додав, що 5 березня йому зробили усну догану за відсутність нагрудного знака та за те, що не привітався з співробітником колонії. Після догани Кольченко направили в ШІЗО (штрафний ізолятор – КР).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про повернення на територію України Сенцова, Солошенко, Кольченко і Афанасьєва, незаконно засуджених в РФ.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до МЗС «підключитися до цієї справи, щоб західні партнери підтримали запит української сторони».

Також, за даними Мін'юсту, в Росії переюувають щонайменше 29 політичних в'язнів - громадян України.

Довідка УНІАН. Сенцов, Кольченко і Афанасьєв засуджені в РФ за сфабрикованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму й підпалів офісів партій. Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 й 10 років ув'язнення відповідно. Афанасьєв засуджений до 7 років ув'язнення.

73-річного громадянина України, колишнього генерального директора Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Знамя» (м. Полтава) Солошенко в Росії засудили до 6 років ув'язнення за спробу придбати вироби для відновлення засобів ППО України.