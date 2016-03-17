У Путіна прокоментували заклик Обами звільнити Савченко
Втручання в судовий процес у РФ ззовні, в тому числі у справі української льотчиці Надії Савченко, неприпустиме і неможливе.
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи обговорювалася можливість її звільнення у телефонній розмові президентів РФ і США на початку цього тижня, передає ТАСС.
"Йдеться про судовий процес", - нагадав він. "Будь-яке втручання ззовні в діяльність наших судів неприпустиме і неможливе", - заявив Пєсков.
"Давати якісь оцінки або говорити щось до завершення судового процесу і до винесення вироку неможливо", - додав він.
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Нагадаємо, президент США Барак Обама під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, який відбувся у понеділок, 14 березня, заявив, що Росія повинна звільнити українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко.