У Путіна прокоментували заклик Обами звільнити Савченко

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи обговорювалася можливість її звільнення у телефонній розмові президентів РФ і США на початку цього тижня, передає ТАСС.

"Йдеться про судовий процес", - нагадав він. "Будь-яке втручання ззовні в діяльність наших судів неприпустиме і неможливе", - заявив Пєсков.

"Давати якісь оцінки або говорити щось до завершення судового процесу і до винесення вироку неможливо", - додав він.

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Нагадаємо, президент США Барак Обама під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, який відбувся у понеділок, 14 березня, заявив, що Росія повинна звільнити українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко.