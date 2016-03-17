Прем'єр Туреччини запропонував позбавити недоторканності депутатів парламенту

Про це повідомляє РИА "Новости".

Раніше прокуратура Туреччини направила до парламенту країни подання про позбавлення депутатської недоторканності п'ятьох депутатів від прокурдської Партії демократії народів, в тому числі її співголів Селахаттіна Демирташа і Фиген Юксекдаг за їх зв'язок із забороненою в країні Робочою партією Курдистану (РПК).

Читайте такожУкраїнські біженці повертаються з Росії на Донбас

"Раз ви нам кинули виклик, то я теж кидаю виклик. Якщо розглядати всі запити про позбавлення депутатської недоторканності, то це займе чотири-п'ять місяців. Давайте додамо до конституції тимчасову поправку, яка скасувала б депутатську недоторканність для депутатів від усіх партій", - заявив Давутоглу на засіданні Конфедерації малого бізнесу і підприємництва в Анкарі в четвер.

Читайте такожBloomberg: Туреччина вимагає поступок від ЄС в якості плати за обмеження потоку біженців

"Нехай за свої дії дадуть відповідь депутати від усіх парламентських партій. Наша партія завжди готова дати звіт. Чекаю відповіді від партій", - додав він.