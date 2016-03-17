Прем'єр Туреччини запропонував позбавити недоторканності депутатів парламенту
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу запропонував позбавити всіх турецьких парламентаріїв депутатської недоторканності.
Про це повідомляє РИА "Новости".
Раніше прокуратура Туреччини направила до парламенту країни подання про позбавлення депутатської недоторканності п'ятьох депутатів від прокурдської Партії демократії народів, в тому числі її співголів Селахаттіна Демирташа і Фиген Юксекдаг за їх зв'язок із забороненою в країні Робочою партією Курдистану (РПК).
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"Раз ви нам кинули виклик, то я теж кидаю виклик. Якщо розглядати всі запити про позбавлення депутатської недоторканності, то це займе чотири-п'ять місяців. Давайте додамо до конституції тимчасову поправку, яка скасувала б депутатську недоторканність для депутатів від усіх партій", - заявив Давутоглу на засіданні Конфедерації малого бізнесу і підприємництва в Анкарі в четвер.
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"Нехай за свої дії дадуть відповідь депутати від усіх парламентських партій. Наша партія завжди готова дати звіт. Чекаю відповіді від партій", - додав він.