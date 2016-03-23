У четвер погода погіршиться: в центрі і на півночі країни прогнозують до 15 сантиметрів снігу

Про це повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Читайте такожВесна поступово повертається в Україну: синоптики обіцяють завтра до 12 градусів тепла

«Сильний мокрий сніг, утворення снігового покрову 10-15 см, синоптики прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, на дорогах ожеледиця. Натомість у південних, східних областях та на Кіровоградщині й Дніпропетровщині сильні дощі», - йдеться в повідомленні.

За таких погодних умов правоохоронці радять водіям бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху.

«Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах, в умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями», - радять правоохоронці водіям і закликають відмовитися від ризикованих маневрів.

Читайте такожNASA показало знімок озера на Плутоні