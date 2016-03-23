СБУ опублікувала розмову нібито "азовця" Краснова з російським ГРУшником щодо планування терактів у Києві
Глава корпусу "Азов-Крим" Станіслав Краснов, який перебуває під вартою, планував підірвати СБУ, Раду, Кабмін й АП.
Про це свідчить аудіо розмови, опублікованого СБУ, нібито Краснова з російським ГРУшником Голоскоковим щодо організації терактів у Києві.
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Вони, судячи із запису СБУ, вирішили підірвати Аскольдів провулок, тобто київський главк управління Служби безпеки України. Краснов нібито особисто провів розвідку навколо київського главку СБУ, розповів, де і що розташоване.
"Це хороший момент. Причому одразу в кількох місцях. Там, потім біля Кабміну, біля Верховної Ради, біля Адміністрації президента", - говорить нібито Краснов.
Раніше сьогодні голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що керівник корпусу "Азов-Крим" Станіслав Краснов разом з російськими спецслужбами готував терористичні акти в Києві - планував підірвати Верховну Раду, Кабінет міністрів та Адміністрацію президента.