Як козаки до німецького посольства ходили (фоторепортаж)
14:04, 09 серпня 2006Суспільство
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Асоцiацiя захисту прав громадян влаштувала протестну акцію
Представники Асоцiацiї захисту прав громадян України організували козацький похід до посольства Федеративної Республіки Німеччина в Києві. Дипломатам було передано звернення, що стосується кризової ситуацiї, яка склалася з мiжнародними польотами українських авiакомпанiй до Нiмеччини. 8 березня Федеративне вiдомство цивiльної авiацiї Нiмеччини заборонило українськiй авiакомпанiї "Днiпроавiа" здiйснювати мiжнароднi польоти з Днiпропетровська в нiмецькi міста.
Кількома днями раніше протестна акція відбулася і біля офісу компанії "Люфтганза" в Києві
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