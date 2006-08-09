Як козаки до німецького посольства ходили (фоторепортаж)

Представники Асоцiацiї захисту прав громадян України організували козацький похід до посольства Федеративної Республіки Німеччина в Києві. Дипломатам було передано звернення, що стосується кризової ситуацiї, яка склалася з мiжнародними польотами українських авiакомпанiй до Нiмеччини. 8 березня Федеративне вiдомство цивiльної авiацiї Нiмеччини заборонило українськiй авiакомпанiї "Днiпроавiа" здiйснювати мiжнароднi польоти з Днiпропетровська в нiмецькi міста.

Кількома днями раніше протестна акція відбулася і біля офісу компанії "Люфтганза" в Києві