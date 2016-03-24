У Торецьку затримали екс-бойовика "ДНР", що при визволенні міста залишився у ньому (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, місцевий мешканець приєднався до терористів у травні 2014 року, піддавшись російській пропаганді. Зі зброєю він чергував на блокпостах біля міста, перевіряв документи і автотранспорт громадян.

Спостерігаючи за пияцтвом, мародерством терористів і їх командирів, перейнявшись відсутністю грошей та їжі, бойовик розчарувався в ідеях «Новоросії».

Читайте також"Вбив більше сотні українців": ЗМІ розповіли про білоруса-рецидивіста, який керує підрозділом бойовиків на Донбасі

Під час наступу українських військ він відмовився відступати разом зі спільниками до Горлівки, кинув зброю та повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Поліцією розглядається питання щодо притягнення затриманого до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.