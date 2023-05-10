Закриття станцій пов'язане із проведенням турніру з боксу на одній з них.

У суботу, 13 травня, три станції Олексіївської лінії метрополітену Харкова тимчасово не обслуговуватимусь пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"У суботу станції "Метробудівників", "Захисників України" та "Архітектора Бекетова" будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів. Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції "Спортивна" на станцію "Метробудівників", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції "Перемога" до станції "Держпром" та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:

- від станції "Перемога" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого складу, що прямуватиме до станції "Держпром".

- від станції "Держпром" до станції "Наукова" з пересадкою до іншого складу, що прямуватиме до станції "Перемога".

Про поновлення руху поїздів Олексіївською лінією у метрополітені обіцяють поінформувати додатково.

Як повідомляє Суспільне, за інформацією речника підземки Олексія Бітнера, закриття станцій пов'язане із проведенням турніру з боксу на одній з них.

Історія японського волонтера з харківського метро

75-річний громадянин Японії Фумінорі Цучіко у червні 2022 року потрапив до харківського метрополітену, який на той час слугував бомбосховищем. Він прожив із людьми у підземці 9 місяців. Цучіко готував їжу для своїх "підземних" друзів, не боячись обстрілів, щодня бігав до магазинів по продукти.

Потім іноземець продав своє житло в Японії та переїхав жити до Харкова.

Згодом на понівеченій обстрілами Салтівці, де чоловік зараз винаймає квартиру, відкрив кафе. Там безкоштовно годує харків’ян гарячими обідами. На відкриття закладу Фумінорі Цучіко витратив частину власних коштів, також допомогли друзі з Японії, благодійники та підписники у соцмережах.

Після перемоги японець планує жити у Харкові та продовжувати допомагати містянам.

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