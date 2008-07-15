Тимошенко вважає претензії Семенюк до Криворіжсталі провокативними

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що заяви Фонду державного майна про необхідність розриву угоди з інвесторами «Криворіжсталі» у зв`язку з невиконанням інвестиційних зобов`язань є пустими і провокативними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Заяви Фонду державного майна, на жаль, як завжди, є пустими і провокативними. На жаль, нам не вдалося змінити через Верховну Раду керівництво Фонду держмайна, і там залишається надійно корумповане керівництво”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр розраховує, що після завершення канікул Верховна Рада ухвалить рішення про зміну керівництва ФДМ.

“Після канікул ми обов`язково через Верховну Раду, через парламент, змінимо керівництво Фонду держмайна”, - відзначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вчергове заявила, що процес приватизації підприємства “Криворіжсталь” вперше за всю історію роздержавлення підприємств проводився чесно, відкрито і прозоро.

“Були виставлені досить серйозні умови з боку держави, з боку трудового колективу”, - додала голова українського уряду.

Як повідомляв УНІАН. Фонд держмайна 14 липня заявив, що надіслав листа в Кабінет Міністрів України з інформацією про невиконання покупцем держпакета акцій ВАТ "Криворіжсталь" умов договору купівлі-продажу, і поінформував про необхідність виділення коштів у розмірі близько 72,7 млн. грн. для здійснення судочинства з розірвання цього договору.

Як повідомили у Фонді, актом перевірки виконання умов договору купівлі-продажу акцій "Криворіжсталі" в 2007 році, проведеної ФДМУ 24-28 березня 2008 року, зафіксоване невиконання умов договору у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (реалізація заходів з реконструкції коксівних батарей №3 і №4), природоохоронної діяльності (реконструкція цеху сіркоочищення коксохімічного виробництва), соціальної діяльності (витрати на поліпшення соціально-побутових умов працюючих на рівні не менш як 0,5% від суми реалізованої продукції ВАТ за рік, виконання колективного договору в повному обсягу).

У прес-службі ФДМУ також відзначили, що 3 липня комісія Фонду, розглянувши скаргу інвестора підприємства - компанії «АрселорМіттал», ухвалила рішення залишити висновки акту поточної перевірки без змін.

15 липня прес-служба компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» обнародувала офіційну заяву, в якій сказано, що Фонд державного майна України до сьогоднішнього моменту офіційно не сповістив ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про ухвалені рішення щодо виконання компанією своїх інвестиційних зобов`язань.

«Тому керівництво ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не може прокоментувати дану ситуацію доти, доки від Фонду держмайна України не буде одержаний і проаналізований офіційний документ», – йдеться в заяві

У заяві також наголошується, що на зустрічі 3 липня адміністрація ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» надала Фонду держмайна документи, які підтверджують виконання всіх пунктів інвестзобов`язань.

«Вирішення спірних питань буде досягнуто за допомогою конструктивного діалогу з Фондом держмайна України», сказано в заяві.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат постачає на експорт.