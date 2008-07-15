Погода на 16-20 липня

16 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. В Україні, окрім східної частини, пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, вдень у північних, центральних областях та південній частині подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°, у західних областях місцями 17-21°; у східній частині та Криму вночі 15-20°, вдень 28-33°, місцями 35-36°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 8-13°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17-18 липня буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, у центральних областях та південній частині, 18 липня і на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі, лише вночі 17 липня у східній, а 18 липня у західній частині переважно без опадів. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, на сході та узбережжі морів до 21°, 18 липня у західній частині 10-15°; вдень 21-26°, 17 липня в Криму до 29°, у східних областях 29-34°, 18 липня на півдні та сході країни 25-30°.

19 липня місцями (у східній частині повсюди) очікуються короткочасні дощі, грози. 20 липня переважно без опадів, лише вночі у східних, вдень у західних областях пройдуть окремі грозові дощі. Температура у південній частині, Донецькій та Луганській області вночі 14-20°, вдень 24-30°; на решті території вночі 11-17° (в західних областях 9-14°), вдень 21-27°.

У Києві та області 16 липня будуть дощі, грози, місцями сильні зливи, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с, слабкий град.

17-18 липня утримається хмарна погода, пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.

19- 20 липня пройдуть короткочасні дощі, грози; 20 липня переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.