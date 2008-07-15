Тимошенко поставила ультиматум виробникам курятини

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє відмінити державні дотації для підприємств-монополістів з виробництва птиці, якщо до початку серпня ціни на їхню продукцію істотно не знизяться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на селекторній нараді з керівниками облдержадміністрацій.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила обурення необгрунтовано високими цінами на курятину, що постійно ростуть, підкресливши, що за останні місяці це є основним чинником, який негативно впливає на інфляцію в країні.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що ні Антимонопольний комітет, ні Генеральна прокуратура не вдаються ні до яких дій щодо цих підприємств.

«Стегенця птиці сьогодні в Україні коштують 22-23 грн., у той час коли в усьому світі оптом їх продають по 10-11 грн. Скажіть, будь ласка, що це за особливі умови для українців? Що це за спеціальна політика змови і корупції? І при цьому ще й дотації з бюджету одержують. Якщо ще місяць ця позиція покаже нам інфляцію, я обіцяю вам зараз, у присутності всієї країни, що дотації монополістам-виробникам м`яса птиці будуть зняті. І уряд ухвалить таке рішення, всупереч всім існуючим обставинам, стосовно монополізації цих структур», - сказала вона.