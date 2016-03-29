Сакварелідзе про звільнення з посади заступника генпрокурора: Це тільки початок моєї громадської діяльності

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сакварелідзе сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Моя команда кинула виклик системі, почала виявляти корупціонерів-прокурорів на всіх рівнях, незважаючи на посади, зв'язки й так далі. Така атака на мене й на нашу команду – це сигнал про те, що насправді реформи в Україні не потрібні правлячій верхівці», - заявив він.

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«Це зачистка тих, хто готовий щодня безкомпромісно боротися з корупцією й старими звичаями», - вважає Сакварелідзе.

«Рішення про моє звільнення й витіснення моєї команди було ухвалено генпрокурором, який сам сьогодні був звільнений Верховною Радою. Яка буде позиція нового керівника – поки що, звичайно, не відомо», - зазначив він.

«Хочу заявити, що це лише початок особисто моєї громадської діяльності й продовження боротьби за справедливість разом із братами-українцями», - підкреслив Сакварелідзе.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, у Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Пізніше сьогодні Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Сакварелідзе очолював сторону обвинувачення в судовому розгляді справи щодо затриманих за хабарництво "діамантових прокурорів".