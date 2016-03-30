Рада суддів України каже, що зацікавлена у швидкому розслідуванні справи судді-стрілка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу голова Ради суддів Валентина Сімоненко.

“Ми зацікавлені в швидкому розслідуванні і розгляді цього питання”, - сказала вона.

Сімоненко зазначила, що зараз не може сказати, яка відповідальність загрожує цьому судді, тому що не знає, яке остаточне звинувачення буде йому пред'явлене, а це залежатиме від того, за якими статтями суддю буде звинувачено.

Вона також зазначила, що має бути подання Генеральної прокуратури до голови Верховного суду щодо зняття недоторканності з цього судді. Потім голова Верховного суду має звернутися до Верховної Ради, яка і ухвалить остаточне рішення.

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“Сподіваюсь, що таке питання не буде довго затягнуте і буде швидко розглянуте і Генеральною прокуратурою, і Верховною Радою України, і сама судова влада у цьому зацікавлена, щоб позбавлятися від людей, які паплюжать звання судді”, - сказала Сімоненко.

За її словами, після цього має відбутися відсторонення судді від посади і паралельно здійснюватиметься розслідування справи.

Вона вважає, що таке розслідування може здійснюватися не більше трьох місяців.

“Ми вважаємо, що принаймні не більше трьох місяців має відбуватися розслідування, і будемо просити НАБУ і відповідних працівників пришвидшувати розслідування стосовно суддів”, - сказала Сімоненко.

Говорячи про справу, яку розглядав суддя Малиновського райсуду, Сімоненко повідомила, що це була справа про стягнення боргу.

“22 лютого цього року на розгляді в Малиновському суді була справа за позовом однієї особи до іншої про стягнення заборгованості за договором боргу. Одним із співвідповідачів по цій справі було притягнуто юридичну особу, яка розташована на території Малиновського суду”, - сказала Сімоненко.

Вона зазначила, що виходячи з правовідносин між позивачем і відповідачем, ця справа мала б розглядатися в іншому районному суді Одеси.

Сімоненко також повідомила, що при обшуку в Малиновському райсуді не було знайдено значних сум грошей.

“Є інформація, що при обшуку в залі судового засідання було вилучено в сейфі близько 1700 доларів США, які, за повідомленням помічника, заявлено, що це його гроші. В кабінеті заступника було вилучено гроші, які були подаровані йому працівниками на день народження у невеликій сумі, і вдома було вилучено близько 500 доларів”, - сказала Сімоненко.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня детективи Національного антикорупційного бюро і поліція викрили одного із суддів Малиновського районного суду Одеси на отриманні 500 тисяч гривень хабара.

За даними НАБУ, гроші суддя вимагав через посередника для винесення судового рішення у цивільній справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на ураження, після чого кинув зброю і втік з місця події.

За даним фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Сьогодні, 30 березня, комітет Верховної Ради з правової політики і правосуддя підтримав подання на затримання і арешт судді Бурана.