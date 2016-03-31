Український омбудсмен відкрила провадження за фактом вбивства адвоката Грабовського

Як зазначається у повідомленні прес-служби омбудсмена, провадження відкрите "враховуючи значний суспільний резонанс справи".

"Мета провадження уповноваженого – контроль за ефективністю розслідування цього злочину. В межах відкритого провадження були направлені відповідні запити на ім’я головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. Провести кваліфіковане, дійове й оперативне розслідування за фактом убивства адвоката Юрія Грабовського та притягти винних до відповідальності відповідно до закону закликали владу України у Раді Європи", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, тіло адвоката Юрія Грабовського знайшли 25 березня вночі за 27 км від міста Жашків Черкаської області у запущеному колгоспному саду зі слідами насильницької смерті. Його місцезнаходження було невідоме з 5 березня 2016 року.