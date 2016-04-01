У Росії допустили обмін Савченко на "хороших і чесних" громадян РФ
Представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін допустив, що Савченко краще обміняти на громадян РФ, затриманих в Україні.
Про це йдеться у блозі Маркіна, опублікованому на сайті СК РФ.
На його думку, справедливість вимагає, щоб українська льотчиця відсиділа всі 22 роки.
"Але якщо це допоможе витягнути з київських катівень хороших і чесних людей, то можна й піти на обмін. Можливість за законом тут тільки одна — передати для відбуття покарання на батьківщину", - заявив Маркін.
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Крім того, представник Слідчого комітету РФ вважає, що помилувати її не можна без визнання провини і каяття.
"У будь-якому випадку, помилування — це прерогатива президента Росії, і тільки він може приймати такі рішення", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ РФ назвали брехнею повідомлення ЗМІ про "закулісні переговори" про можливий обмін української льотчиці Надії Савченко.
Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.
Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.
Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить все можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їхніх справ перебуває на фінальній стадії.