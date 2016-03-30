У МЗС РФ назвали брехнею повідомлення про "закулісні переговори" щодо можливого обміну Савченко

Про це УНІАН повідомили у МЗС РФ.

"Другий день поспіль вирують пристрасті щодо нібито ведення таємних переговорів з обміну Савченко, називаються фантастичні варіанти обміну з прізвищами і задіяними сторонами. Ми розглядаємо це лише як продовження інформаційної кампанії - це брехня", - сказав співрозмовник агентства.

У МЗС РФ наголосили, що позиція російської сторони незмінна - спочатку вирок повинен набути чинності, далі згідно із законодавством РФ, рішення може бути прийняте виключно президентом Росії з цього питання.

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Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.

Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.