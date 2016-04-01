Деканоїдзе пояснила, з чим пов'язане зростання статистики злочинів

Про це голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе розповіла в інтерв'ю Deutsche Welle.

Деканоїдзе запевнила, що жодна справа не залишається не розглянутим, а кількість телефонних звернень до поліції зросла у 6-8 разів.

За її словами, тяжких злочинів стає менше, але є проблема майнових крадіжок.

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"Була у нас в Києві проблема з крадіжками машин. Але нам вдалося ліквідувати 11 злочинних груп, і угонів машин стало набагато менше. Вдалося розкрити також багато вбивств. Тяжких злочинів взагалі стає менше. Є, однак, проблема майнових крадіжок, що пов'язано з погіршенням соціально-економічної ситуації в країні", - сказала очільниця Нацполіції.

Раніше УНІАН повідомляв, що 17 інструкторів групи «В» спецпідрозділу «Корпус оперативно-раптової дії» (КОРД) Національної поліції України отримали сертифікати про закінчення навчання.