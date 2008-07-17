Микола Вересень запросить до студії Михайла Поплавського

12:24, 17 липня 2008
Суспільство
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Сьогодні  17 липня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ, ректор Київського національного університету культури і мистецтв,  доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  18  липня о 16.40

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