Микола Вересень запросить до студії Михайла Поплавського

Сьогодні 17 липня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ, ректор Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 18 липня о 16.40