Україна вийшла на топ-рівень обговорення питання щодо повернення Савченко, потрібна відмашка Путіна - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Для нас це принципово важливе питання, і ми вже вийшли на так, скажімо, топ-рівень його обговорення. І все, що потрібно, це відмашка від керівництва Росії і конкретно президента Путіна, який має сказати "так" і юристи тоді швидко відпрацюють цю тему", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що той факт, що вирок Савченко набув чинності і апеляція на рішення суду не подана, залишає українській стороні обмежений час, щоб добитися від росіян її повернення.

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант обміну Савченко на затриманих в Україні російських ГРУшників Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова, Кулеба сказав: “Може бути обмін. Зараз всі варіанти на столі. Ми готові до розгляду всіх варіантів з метою повернення Надії”.

Він також зазначив, що сфера відповідальності МЗС полягає в тому, щоб добитися від Росії віддати Савченко, а потім вже юристи будуть відпрацьовувати формули її повернення.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років колонії. Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

За словами адвоката Марка Фейгіна, наразі Надія припинила вживати дитяче харчування і п'є тільки воду.

Адвокат Микола Полозов сьогодні, 5 квітня, повідомив, що влада РФ може відсьогодні етапувати Савченко до місця відбування покарання.

Він зазначив, що з сьогоднішнього дня вирок у справі Надії Савченко набув чинності. Вона прийняла рішення його не оскаржувати, оскільки не вірить у російську систему правосуддя, цей вирок не визнає і не має наміру далі брати участь у судовому фарсі.

"Вже відсьогодні органи ФСВП мають право почати етапувати Надію Савченко до місця відбування покарання, але я сподіваюся, що керівництво ФСВП не стане загострювати ситуацію і починати негайне етапування Савченко", - написав Полозов.

Він нагадав, що завтра Савченко оголошує сухе голодування.