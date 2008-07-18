Росія має збільшити видобуток нафти

Нафтові компанії РФ повинні не тільки зберегти, а й збільшити обсяги видобутку нафти, заявив голова Міненерго Росії Сергій Шматко.

"Наступного року нафти буде видобуто точно більше, ніж в цьому році", - додав він журналістам, відповідаючи на запитання про прогноз видобутку нафти в Росії.

У першому півріччі 2008 року нафтовидобуток в РФ, за даними Росстату, знизився проти аналогічного періоду минулого року на 0,6% - до 242 мільйонів тонн.

Однак міністерство зберігає прогноз зростання нафтовидобутку в РФ на 2008 рік в 1%. У 2009 році, за оцінкою Міненерго, нафтовидобуток в Росії продовжить зростати: динаміка буде незначною, але вище 1%, - повідомляв раніше заступник міністра.

2007 року Росія збільшила видобуток нафти на 2,4% проти 2006 року - до 491,5 мільйонів тонн.