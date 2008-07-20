А що коли використати вертольоти як таксі?

Російська авіакомпанія "ЮТейр" і ЗАТ "Російські вертолітні системи" підписали протокол про стратегічну співпрацю в організації чартерних вертольотних перевезень.

Згідно з протоколом, старт вертольотного таксі планується на вересень 2008 року. Польоти здійснюватимуться з шістьох вертолітних майданчиків, розташованих поблизу Кільцевої автодороги. Над Москвою польоти заборонені, тому вони виконуватимуться тільки в бік Московської області.

Як повідомив гендиректор ЗАТ "Російські вертольотні системи" Михайло Казачков, вартість польотів на аеротаксі визначити поки що складно, бо "тут треба врахувати багато чинників". На яких типах вертольотів здійснюватимуться перевезення, поки теж не повідомляється. Казачков зазначив, що проблему з пробками аеротаксі наразі не розв’яже.

Нагадаємо, що уряд Москви виступив з ідеєю організації вертольотного аеротаксі в Москві і Підмосков`ї ще 2003 року. Проте питання про внутрішньоміські польоти згодом було зняте з обговорення, оскільки на кожен політ потрібний окремий дозвіл, а також через неприпустимий рівень шумів і дорожнечу квитків.

Лента.ру