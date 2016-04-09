В Україні розпочинається спецоперація для посилення безпеки на кордоні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, зазначивши, що рішення про проведення спецоперації погоджено на міжвідомчій нараді за участю керівного складу прикордонного відомства, представників Державної міграційної служби, Збройних сил, Національної гвардії та інших відомств.

Триватиме операція "Кордон-2016" у період з квітня по листопад, йдеться у повідомленні.

Основною її метою має стати зниження рівня протиправної діяльності на державному кордоні, в прикордонних районах та областях. Проводитиметься вона фактично на усій території держави. "Це – черговий удар по діяльності злочинних груп. Операція сприятиме стабілізації обстановки не лише на державному кордоні, а й у центральних регіонах країни", - переконують у прикордонному відомстві.

До проведення заходів також буде залучено Європейське агентство з питань управління оперативною співпрацею на зовнішніх кордонах держав-членів Європейського Союзу "FRONTEX", Місію Європейського Союзу "EUBAM" та прикордонні відомства суміжних держав.

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"Фактично, це перша операція загальнонаціонального масштабу, до якої будуть залучені не тільки більшість вітчизняних міністерств та відомств, але й представники правоохоронних органів суміжних країн. Вперше у ході операції будуть здійсненні комплексні перевірки злітно-посадкових майданчиків, аеродромів та причалів морських і річкових суден, відпрацьовані місця можливого накопичення незаконних мігрантів та об’єкти компактного проживання іноземців, посилено заходи контролю в прикордонних районах та спільного несення служби із прикордонниками країн ЄС", - наголошується в повідомленні.

Крім того, додали в ДПСУ, сплановано низку інших практичних заходів, спрямованих на протидію загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон нелегальних мігрантів, підакцизних товарів, контрабанди наркотичних засобів та зброї.